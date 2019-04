Varuh Svetina in predsednik DZ Židan za intenzivno sodelovanje med institucijama

Ljubljana, 4. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik DZ Dejan Židan sta danes na njunem prvem srečanju spregovorila o načinih za skupno sodelovanje med varuhom in DZ. Po besedah varuha si želijo intenzivnega sodelovanja med institucijama in predvsem pogovora o odprtih vprašanjih, je DZ objavil na svoji spletni strani.