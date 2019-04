Skopje, 4. aprila - Košarkarji Sixt Primorske so zmagovalci lige Aba 2. Skopski MZT so v gosteh premagali s 66:61 (19:21, 39:34, 56:43) in tako finalno serijo dobili s 3:0. Koprčani so si s tem zagotovili mesto med regionalno elito v prihodnji sezoni.