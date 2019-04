Vreme: Ponoči na vzhodu suho, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 4. aprila - Ponoči bo na vzhodu še večinoma suho. Drugod bo pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo, ki bo v drugem delu noči oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na severozahodu do 2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.