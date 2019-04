Gledališki igralec in režiser Jurij Souček praznuje 90 let

Ljubljana, 5. aprila - Gledališki igralec, režiser in vsestranski umetnik Jurij Souček danes praznuje 90. rojstni dan. Ustvaril je okoli 150 gledaliških in skoraj 600 radijskih vlog. Režiral je gledališke predstave in opere. Nepozabne so njegove sinhronizacije risanih junakov, kot so Palček Smuk, Pipi in Melkijad ter še mnogi drugi.