Na Dnevih rehabilitacijske medicine obeležili sto let ortopedske tehnike v Sloveniji

Ljubljana, 4. aprila - Na URI- Soča danes in v petek potekajo jubilejni 30. Dnevi rehabilitacijske medicine, ki so osrednji strokovni dogodek na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine ter celostne rehabilitacije v Sloveniji. Dneve pripravljata URI - Soča in katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ljubljanske medicinske fakultete.