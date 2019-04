Ljubljanska borza: Tečaji večinoma navzdol

Ljubljana, 4. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je danes zabeležil rahel zdrs. Vlagatelji so opravili za 511.010 evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke. Njihov tečaj je obstal, medtem ko so se tečaji ostalih pomembnejših delnic, razen Petrola, spustili v negativno območje.