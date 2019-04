Na Kulturnem bazarju o sodelovanju kulture z drugimi resorji

Ljubljana, 4. aprila - V Cankarjevem domu danes poteka 11. Kulturni bazar. Eno od vodil je, da je mogoče kulturo in umetnost kreativno povezati z drugimi področji, o čemer so ob obisku bazarja spregovorili nekateri ministri. Minister za kulturo Zoran Poznič meni, da je v gospodarstvo potrebno vključevati umetnost, da humanizira tehnologijo in otopli življenje.