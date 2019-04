V Velenju intermedijska razstava Maše Jazbec

Velenje, 4. aprila - V Galeriji Velenje bodo drevi odprli razstavo Maše Jazbec Hibridizacija živosti II. Umetnica raziskuje brisanje meja med narejenim in rojenim, naravnim in umetnim, človekom in strojem ter to aplicira v realnost v obliki umetniško-znanstvenih instalacij, ki se nanašajo na vprašanje, kaj je človek in kako ga doumeti s pomočjo tehnologije.