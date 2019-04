Pisatelji na Bledu o spodbujanje mladih k branju in pisanju

Bled, 4. aprila - V sklopu 51. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu so zbrani pisatelji na današnji dopoldanski okrogli mizi razpravljali o spodbujanju mladih k branju in pisanju literature. Poudarili so, da je mlade mogoče navdušiti za literaturo s knjigami, primernimi njihovi starosti, s približevanjem njihovim simbolom in z lastnim zgledom.