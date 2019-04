Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 4. aprila - Vlada je danes izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača-Koper, ki določa temelje koncesijskega razmerja med državo in projektnim podjetjem 2TDK. Prav tako se je vlada seznanila z osnutkom nacionalnega reformnega programa, ki med drugim spremembe na davčnem in pokojninskem področju.