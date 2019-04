Zvečer in v prvi polovici noči ob morju napovedan močan veter

Ljubljana, 4. aprila - Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da se bo popoldne ob morju krepil južni veter, ki bo najmočnejši zvečer ter v prvi polovici noči na petek. Takrat bodo najvišje hitrosti v višjih legah Slovenske Istre dosegale 90 kilometrov na uro, na Obali in na morju pa od 70 do 80 kilometrov na uro, so zapisali na Arsu.

Po več dneh relativno lepega vremena se je v sredo začelo obdobje, ko se nam obeta spremenljivo aprilsko vreme z dežjem.

Danes bo na vzhodu in ob morju sicer še deloma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo občasne krajevne padavine predvsem na zahodu, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta.

Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodni Sloveniji okoli 12, drugod od 14 do 20 stopinj Celzija. V petek zjutraj in dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo. Možni bodo krajevni nalivi. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele, nastale bodo krajevne plohe, ki bodo zvečer ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do 10, najvišje dnevne na severozahodu okoli štiri, drugod od sedem do 13, na jugovzhodu do 15 stopinj Celzija.

V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in topleje. Nedelja bo spet bolj oblačna, tu in tam bo občasno rahlo deževalo.