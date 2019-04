Na posvetu o Natu o neločljivi povezanosti varnosti Evrope in ZDA

Ljubljana, 4. aprila - Ameriška podpora trenutni ureditvi zveze Nato ni več tako odločna in samoumevna kot v preteklosti, so opozorili sogovorniki na današnjem posvetu ob 70-letnici zveze Nato in 15-letnici članstva Slovenije v zavezništvu. Strinjali pa so se, da velja Nato obdržati v dobri kondiciji, saj je tudi varnost ZDA neločljivo povezana z varnostjo Evrope.