Christo bo prihodnje leto oblekel pariški Slavolok zmage

Pariz, 4. aprila - Svetovno znani umetnik Christo, poznan po umetniških akcijah oblačenja skulptur in stavb, bo prihodnje leto oblekel pariški Slavolok zmage. V Bolgariji rojeni Christo bo Slavolok zmage oblekel 58 let zatem, ko je projekt načrtoval prvič. Pariška znamenitost bo v modro-srebrno tkanino oblečena od 6. do 19. aprila, je umetnik napovedal v sredo.