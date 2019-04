Novomeške policiste ob postopku nadzora prometa napadli s kamenjem

Novo mesto, 4. aprila - Novomeški policisti so ob sredinem izvajanju poostrenega nadzora naleteli na 33-letnega voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je uprl njihovi nameri za zaseg vozila. Obvladali so ga šele z uporabo prisilnih sredstev, a sta jih nato dve drugi osebi napadli s kamenjem. Obema so odvzeli prostost, vozniku pa izdali plačilni nalog.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti nekaj po 11. uri med izvajanjem poostrenega nadzora v okolici Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila. Ker so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so začeli postopek zasega vozila, a je kršitelj med postopkom razbil prednje steklo in avtomobil polival z bencinom.

Policisti so mu ravnanje preprečili in ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev, takrat pa sta dve osebi, ki sta bili v bližini, v policiste in službeno vozilo začeli metati kamenje. Poškodovan ni bil nihče, na službenem vozilu pa je nastala premoženjska škoda. Osumljencema so odvzeli prostost in ju odpeljali na policijsko postajo.

Kot so še dodali, nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje okoliščin kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in poskusa preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo. Zaradi kršitev javnega reda in miru in cestno prometnih predpisov so vozniku izdali plačilni nalog, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog.