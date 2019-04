Šarec glede hrvaškega prisluškovanja: Skrbi nas, če je to način delovanja v EU

Ljubljana, 4. aprila - Skrbi nas, če je to način delovanja v EU, je danes po seji vlade v zvezi z navedbami, da so slovenskemu sodniku in agentki med arbitražnim postopkom prisluškovali hrvaški obveščevalci, dejal premier Marjan Šarec. Pojasnil je, da je na zaprtem delu seje šef Sove pojasnil situacijo, kar so slišali, pa je po Šarčevih besedah zaskrbljujoče.