Milan Kundera bo prejel zlati red za zasluge

Ljubljana, 4. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je podpisal ukaz o podelitvi odlikovanja RS zlati red za zasluge češko-francoskemu literatu in intelektualcu Milanu Kunderi za izjemen prispevek k razumevanju Evrope in časa ter za trdno prijateljstvo do Slovenije. Odlikovanje bo pisatelju, ki je v začetku tedna dopolnil 90 let, izročeno predvidoma še v tem letu.