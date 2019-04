Rokometašice dobile kvalifikacijske tekmice za EP 2020

Koebenhavn, 4. aprila - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v danski prestolnici dobila kvalifikacijske tekmice za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 4. in 20. decembrom 2020 na Danskem in Norveškem. Slovenija bo igrala v skupini 3, v njej so še Nemčija, Belorusija in Kosovo.