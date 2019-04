V Ljubljani dvodnevna konferenca o povezavi med mobilnostjo in ustvarjalnostjo

Ljubljana, 4. aprila - V Ljubljani poteka dvodnevna konferenca Mobilnost za ustvarjalnost, ki jo je zavod Motovila pripravil v sodelovanju z več partnerji. Sabina Briški Karlić iz Motovile je za STA dejala, da je namen dogodka poudariti pomen mednarodne mobilnosti in povezovanja v kulturi ter ustvarjalnih sektorjih. To so aktualne teme tudi na evropski ravni.