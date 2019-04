V ligi NHL zmage Ottawe, Chicaga in Anaheima

New York, 4. aprila - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL v sredo ni bilo tekem, ki bi bile odločilnega pomena. Še največje razočaranje so zabeležili hokejisti St. Louisa, ki so s porazom po kazenskih strelih v Chicagu zapravili priložnost, da se dve tekmi pred koncem rednega dela na prvem mestu centralne skupine izenačijo z Winnipegom in Nashvillom.