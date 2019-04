Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami

Ljubljana, 4. aprila - Danes bo na vzhodu in ob morju deloma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo občasne krajevne padavine predvsem na zahodu, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.