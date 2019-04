New York, 3. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Vlagatelji so optimistični in pričakujejo zaključek pogajanj med ZDA in Kitajsko. Analitiki pa so opozorili na prispevek v The Financial Times, ki trdi, da je večina stvari v trgovinskih pogajanjih že dogovorjenih.