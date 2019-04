Jeseničani izenačili na 1:1

Jesenice, 3. aprila - Slovenski hokejski prvaki, igralci Sija Acronija Jesenic, so v polfinalnem obračunu alpske lige z italijanskim Pustertalom izid v zmagah izenačili na 1:1. Čeprav so bili vso tekmo v dvorani Podmežakla boljši tekmec, so si zmago 3:2 (0:0, 0:1, 2:1; 1:0) priigrali v podaljšku, ki je odločil že prvo tekmo.