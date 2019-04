Ljubljana, 3. aprila - Košarkarice Cinkarne Celja so v 1. ligi v zadnjem, 14. krogu rednega dela ostale neporažene v derbiju s Triglavom. Mestni obračun Ježice in Akson Ilirije je dobila prva, Mariborčanke pa so po podaljšku ugnale Konjice.