Celovec, 3. aprila - Hokejisti SŽ Olimpije so še le zmago oddaljeni od finala alpske hokejske lige. V drugi tekmi polfinala so še drugič gladko premagali Lustenau, tokrat so v gosteh zmagali z izidom 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Junak tekme je bil Žiga Pešut, ki je dosegel dva gola.