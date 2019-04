Vodilni kandidat EPP Weber v Bruslju sprožil volilno kampanjo

Bruselj, 3. aprila - Vodilni kandidat desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) za evropske volitve Manfred Weber je danes v Hiši evropske zgodovine v Bruslju sprožil volilno kampanjo za močno, pametno in prijazno Evropo pod sloganom Moč nas ali v angleščini Power of WE, Weber, kandidat za predsednika Evropske komisije.