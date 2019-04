V Mozambiku pričeli množično cepljenje proti koleri

Maputo, 3. aprila - V Mozambiku, ki so ga po ciklonu Idai prizadele hude poplave, so danes pričeli z množičnim cepljenjem proti koleri. Mednarodne organizacije in zdravstveno ministrstvo pričakujejo, da bodo cepili skoraj 900.000 ljudi, medtem ko dnevno raste število obolelih za kolero. Po zadnjih podatkih je za kolero zbolelo več kot 1700 ljudi.