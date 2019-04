V ptujski Miheličevi galeriji lutkarska razstava Eke Vogelnik

Ptuj, 4. aprila - V Miheličevi galeriji na Ptuju bodo danes odprli razstavo ilustracij, plakatov in lutk slikarke in arhitektke Eke Alenke Vogelnik z naslovom Od lutke do karikature. Razstavni projekt obsega prerez njenega delovanja na področju ilustracij, filmskih, televizijskih in gledaliških lutk ter mask in plakatov, ki jih je oblikovala med leti 1985 in 1999.