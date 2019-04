Mayeva in Corbyn skupaj o nadaljnjih načrtih za brexit

London, 3. aprila - Britanska premierka Theresa May in vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn sta se danes sestala na pogovorih o nadaljnjih načrtih za brexit. Mayeva je pred srečanjem pojasnila, da želi preučiti področja, o katerih se strinjajo. Laburisti in iz Downing Streeta so po srečanju sporočili, da so bili pogovori konstruktivni.