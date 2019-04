Zbor za republiko na javni tribuni o spremenjenih razmerah v Evropi

Ljubljana, 3. aprila - Ali sta Slovenija in Evropa na razpotju, so se danes spraševali na javni tribuni Zbora za republiko. Vodja Zbora za republiko France Cukjati je za STA povedal, da je Slovenija kot evropska država gotovo na razpotju. "Razmere so se v letih po sprejemu lizbonske pogodbe tako spremenile, da je marsikaj v Evropi v disproporcu," je pojasnil.