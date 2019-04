Optimizem glede ameriško-kitajskih pogovorov dvignil tečaje na evropskih borzah

London/Frankfurt/Pariz, 3. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, po poročanju tujih tiskovnih agencij pa so za optimizem poskrbele neuradne informacije o napredku v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko. Cene nafte ne kažejo bistvenih odstopanj, tečaj evra pa raste.