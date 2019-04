Generalni sekretar Nata Stoltenberg v ameriškem kongresu o pomenu zavezništva

Washington, 3. aprila - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je pred obema domovoma ameriškega kongresa, kjer je doživel prisrčen sprejem, priznal, da so bile ZDA 70 let hrbtenica zavezništva, vendar obenem dejal, da so imele od tega tudi koristi. Po govoru je za zunanje ministre članic Nata sledil sprejem v kongresu.