V Zagrebu razburja študentska tribuna z obsojenim vojnim zločincem

Zagreb, 3. aprila - Na haaškem sodišču obsojeni vojni zločinec Dario Kordić je imel v torek zvečer predavanje o veri v največjem zagrebškem študentskem nasilju. Že med tribuno je skoraj prišlo do incidenta med udeleženci in nasprotniki dogodka, poročajo hrvaški mediji. Opozicija je v saboru zahtevala od univerze in nadškofije pojasnila o Kordićevem nastopu.