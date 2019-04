Vlada se bo seznanila s prvim osnutkom nacionalnega reformnega programa

Ljubljana, 4. aprila - Vlada bo danes obravnavala prvi osnutek nacionalnega reformnega programa za leti 2019 in 2020. Dokument mora skupaj s programom stabilnosti v Bruselj poslati do konca aprila. Pričakovati je, da bo vlada v dokumentu med drugim navedla napovedane spremembe davčne, pokojninske in zdravstvene zakonodaje.