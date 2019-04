Iz opozicijskih vrst opozorila o protiustavnosti predlagane šolske novele

Ljubljana, 3. aprila - V opozicijskih vrstah se že pojavljajo opozorila, da je tudi zadnji predlog novele zakone o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja protiustaven. Celo v delu koalicije, za katero je minister za izobraževanje Jernej Pikalo po današnji koalicijski razpravi o predlogu dejal, da je usklajena, so za zdaj še previdni.