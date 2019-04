Bruselj sprožil razpravo o krepitvi vladavine prava v EU

Bruselj, 3. aprila - Evropska komisija je danes v Bruslju sprožila razpravo o krepitvi vladavine prava v EU. Po tem procesu premisleka bo junija predstavila sklepe in predloge za ukrepanje. Vzvodi za obrambo pravne države, ki jih ima EU na voljo, tudi sedmi člen pogodbe EU, so tarča kritik, da so neučinkoviti.