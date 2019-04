Mrakova in Macarolova napredovali na peto mesto

Palma de Mallorca, 3. aprila - Najboljša slovenska ekipa lanskega leta, Tina Mrak in Veronika Macarol, je po tretjem dnevu jadralne regate Princese Sofije v španski Palma de Mallorci v razredu 470 napredovala s šestega na peto mesto. V peti in šesti regati sta bili Slovenki tretji in 13. in imata 35 točk.