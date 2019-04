Ljubljanska borza: Indeks malenkost navzgor

Ljubljana, 3. aprila - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zrasel za 0,19 odstotka na 870,41 točke. Promet je dosegel 824.680 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke. Njihov tečaj se ni spremenil. V ospredju so bile še delnice NLB in Triglava, ki so se podražile.