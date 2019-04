Predsednik Pahor ob sprejemu pisateljev poudaril pomen zavezanosti miru in strpnosti

Ljubljana, 3. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je ob 51. mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu danes v Predsedniški palači sprejel predstavnike Slovenskega centra Pen in Odbora pisateljev za mir ter častne goste srečanja. Predsednik je ob tem poudaril, da ne smemo pristajati na širjenje sovraštva in nestrpnosti, ki vodita v izključevanje in razkroj družbe.