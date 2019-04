Združenje delodajalcev pozvalo vlado k vzpostavitvi tripartitnega dialoga

Ljubljana, 3. aprila - V Združenju delodajalcev Slovenije so po potezi Levice, ki je začela objavljati spletni monitor sprejemanja ukrepov iz sporazuma z vlado, pozvali k takojšnji vzpostavitvi tripartitnega dialoga. "Nesprejemljivo je, da se ključna zakonodaja s področja trga dela, davkov in zdravstva ureja na način, ki izključuje socialne partnerje," so opozorili.