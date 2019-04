Mariborsko višje sodišče znižalo kazen Matjažu Ferliču

Maribor, 3. aprila - Mariborsko višje sodišče je delno ugodilo pritožbi Matjaža Ferliča, ki ga je mariborsko okrožno sodišče zaradi poskusa umora in povzročitve splošne nevarnosti med divjo vožnjo marca 2017 s streljanjem po mariborskih cestah obsodilo na 11 let zapora. Ferliču je kazen znižalo na osem let, obramba pa je že napovedala zahtevo za varstvo zakonitosti.