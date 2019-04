V Kinu Šiška avstrijska glasbenica Soap&Skin

Ljubljana, 4. aprila - V CUK Kino Šiška bo nocoj dunajska alter pop zvezdnica Soap&Skin predstavila svoj aktualni album From Gas to Solid/You Are My Friend. Njene pretanjeno uničujoče, pretresljivo čudovite kompozicije še vedno združujejo klasične, elektronske, gotske, avantgardne in kantavtorske prijeme, so zapisali v centru urbane kulture.