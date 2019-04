Slovenske rokometašice v pričakovanju kvalifikacijskih tekmic za EP 2020

Koebenhavn, 4. aprila - Evropska rokometna zveza bo danes ob 18. uri v danski prestolnici opravila žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na ženskem evropskem prvenstvu, ki bo med 4. in 20. decembrom 2020 na Danskem in Norveškem. Slovenija bo igro kroglic pričakala v drugem jakostnem bobnu, v njem so tudi Srbija, Češka, Madžarska, Španija, Poljska in Hrvaška.