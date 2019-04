Več kot polovica novih avtomobilov na Norveškem električnih

Oslo, 7. aprila - Delež električnih avtomobilov med vsemi novimi avtomobili na Norveškem je marca prvič doslej presegel polovico. Analitiki kot glavni razlog za to navajajo dobavo prvih Teslinih modelov 3. Električna vozila so v tej skandinavski državi že nekaj let zelo priljubljena, a je bil njihov delež med novimi avtomobili doslej kljub vsemu precej nižji.