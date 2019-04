Banke januarja povečale dobiček

Ljubljana, 3. aprila - Banke v Sloveniji so januarja povečale čisti dobiček za 5,5 odstotka na 35,8 milijona evrov. Dejavniki povečevanja ostajajo enaki kot lani, in sicer rast neto obrestnih in tudi neobrestnih prihodkov, stagniranje operativnih stroškov ter sproščanje oslabitev in rezervacij, so navedli v Banki Slovenije.