Ob 100-letnici Štigličevega rojstva vrsta dogodkov in prvi Slovenski teden filma

Ljubljana, 3. aprila - Ob 100-letnici rojstva Franceta Štiglica so Slovenski filmski center (SFC), Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS in Slovenska kinoteka združili moči v projektu 100 let Franceta Štiglica, ki bo ponudil vrsto različnih dejavnosti in prireditev širom Slovenije. Sto let od Štigličevega rojstva pa slovenski prostor dobiva tudi Slovenski teden filma.