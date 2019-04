Ljubljana, 3. aprila - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največ zanimanja pokazali za delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se doslej podražile za odstotek in pol. V ospredju so še delnice Krke in NLB. Prve se cenijo, druge so na izhodišču. Indeks je tretjino odstotka nad začetno vrednostjo.