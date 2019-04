Na Novomeškem z reciklažo tekočinske embalaže pomagali ohraniti 22 arov gozda

Novo mesto, 3. aprila - Komunala Novo mesto in projektni partnerji so po treh letih njegovega izvajanja danes predstavili pionirski projekt zapiranja komunalnega snovnega kroga za odpadno kartonsko tekočinsko embalažo. Z zbiranjem odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove so pomagali ohraniti 22 arov gozda in preprečili izpust 68 ton ogljikovega dioksida, so navedli.