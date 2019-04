Robertson trdno v sedlu, Westbrook za petami Magica Johnsona

New York, 3. aprila - Dosežek Russla Westbrooka, ki je na današnji tekmi jezernikom iz Los Angelesa nasul 20 točk, 20 skokov in 21 podaj še vedno odmeva pri ljubiteljih košarke. Za člana Oklahoma City in trenutno enega najboljših igralcev v ligi NBA je bil to 31. trojni dvojček v tej sezoni, skupno pa 134. Pred njim sta le legendarna Oscar Robertson in Magic Johnson.