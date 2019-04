Delo: Revizija v DBS potrdila sume neustreznega ravnanja

Ljubljana, 3. aprila - Revizija poslov DBS naj bi potrdila sume, da banka ni ustrezno vodila poslov v povezavi s Semenarno Ljubljana, ki je v njeni lasti, in postopkov, povezanih s prenehanjem funkcije predsednice uprave DBS Sonje Anadolli in z vlogo Petra Vriska kot sočasnega družbenika Semenarne in predsednika nadzornega sveta DBS, danes piše Delo.