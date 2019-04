V DOPPS zgroženi zaradi zavržene ovadbe proti tihotapcem ptic

Ljubljana, 3. aprila - Tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper tri državljane Romunije, pri katerih so oktobra lani na avtocestnem počivališču odkrili več kot 1300 mrtvih ptic zavarovanih vrst, so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). S tem je tihotapcem sporočilo, da lahko svoje posle brez strahu opravljajo še naprej, so zgroženi.